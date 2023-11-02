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Toyota представила гибридную версию седана Crown

Седан Toyota Crown дебютировал в Японии

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Toyota

Toyota вывела на японский рынок седан Crown. Автомобиль получил недавно разработанную гибридную силовую установку с бензиновым мотором 2.5 и двумя электродвигателями.

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Toyota

Заднеприводный автомобиль получил трапециевидную радиаторную решетку с вертикальными планками. В интерьере — передняя панель, отделанная деревом, и экран медиасистемы, совмещенный с комбинацией приборов. Внутренняя подсветка насчитывает 64 оттенка. Автомобиль получил адаптивную подвеску, учитывающую состояние дорожного полотна.

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Toyota

Помимо гибридной версии, Crown получит в Японии версию с силовой установкой на водородных топливных элементах. Этот автомобиль можно будет использовать в том числе в качестве аварийного источника питания для жилья.

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