Toyota представила гибридную версию седана Crown

Toyota вывела на японский рынок седан Crown. Автомобиль получил недавно разработанную гибридную силовую установку с бензиновым мотором 2.5 и двумя электродвигателями.

close 100% Toyota

Заднеприводный автомобиль получил трапециевидную радиаторную решетку с вертикальными планками. В интерьере — передняя панель, отделанная деревом, и экран медиасистемы, совмещенный с комбинацией приборов. Внутренняя подсветка насчитывает 64 оттенка. Автомобиль получил адаптивную подвеску, учитывающую состояние дорожного полотна.

close 100% Toyota

Помимо гибридной версии, Crown получит в Японии версию с силовой установкой на водородных топливных элементах. Этот автомобиль можно будет использовать в том числе в качестве аварийного источника питания для жилья.

Ранее «АвтоВАЗ» представил Lada Niva Travel с отделкой салона из натуральной кожи.