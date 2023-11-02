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Платную трассу М-12 переименуют в «Восток» и продлят до Тюмени

Кабмин решил продлить платную трассу М-12 до Тюмени и переименовать в «Восток»

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правительство России приняло решение продлить скоростную платную трассу М-12 до Тюмени и присвоить ей название «Восток». Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

«Теперь во всех официальных документах маршрут трассы М-12 «Восток» должен излагаться в новой редакции: МоскваКазаньЕкатеринбург – Тюмень», — отмечается в сообщении кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В состав трассы М-12 «Восток» войдут несколько уже существующих автодорог, включая участок трассы М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. Также в нее будут включены строящиеся участки дороги Р-242, соединяющей Пермь и Екатеринбург, а также автодорога Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени.

Работы по продлению в основном сведутся к реконструкции дорожного полотна, работы планируется завершить в 2024 году. Также после переименования М-12 названия «Восток» лишится автодорога от Хабаровска до Находки.

В настоящее время протяженность трассы М-12 составляет 811 км, 415 км из них — платные участки.

Ранее московские власти назвали ожидаемое число электромобилей в городе к 2030 году.

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