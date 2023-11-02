Нижегородский литейный завод Sollers подал иск против Hyundai на 178 млн рублей

Нижегородский литейный завод «Росалит», принадлежащий российской автомобилестроительной компании Sollers, подал иск против петербургского завода Hyundai на 178 млн рублей, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Росалит» пытается взыскать с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг РУС» расходы в рамках ранее заключенного договора о сотрудничестве. Предполагалось, что он освоит выпуск частей блока цилиндров для 2,0-литровых двигателей Hyundai семейства NU, предназначенных для установки на автомобили Hyundai и Kia.

Инвестиции «Росалита» в проект были запланированы на уровне 408,4 млн рублей, 323 млн рублей из них — льготный займ от Фонда развития промышленности (ФРП).

В рамках сотрудничества с Hyundai предполагалось закупить машину литья с интеллектуальной системой настройки пресс-форм и другое оборудование. Соответчиком по иску «Росалита» к петербургскому заводу Hyundai выступает ООО «Хендэ Виа», владеющее российским моторным заводом Hyundai.

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