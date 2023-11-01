Подержанные автомобили в России подорожали на четверть за год

Средняя цена автомобиля с пробегом в России выросла с октября 2022 года по октябрь 2023-го на 24,4%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные собственного мониторинга цен на вторичном рынке.

По итогам октября 2023 года средняя цена подержанного автомобиля, выставленного на продажу в России, составила 1,52 млн рублей. При этом в январе 2023 года этот же показатель составлял 1,32 млн рублей, а в октябре 2022 года — 1,22 млн рублей.

Таким образом с января по октябрь 2023 года подержанные машины в России подорожали в среднем на 203 тыс. рублей или 15,4%. За прошедший год, с октября 2022 по октябрь 2023 года, средняя цена увеличилась на 24,4%, подсчитали в «Автостате».

Средняя цена была рассчитана на основе мониторинга предложений на вторичном рынке, без учета объемов продаж.

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