«АвтоВАЗ» назвал срок начала производства Lada Aura

Производство седана бизнес-класса Lada Aura может быть запущено в сентябре 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента «АвтоВАЗа» Сергея Громака.

«В ближайшие два года мы планируем запустить еще несколько новых моделей. <...> В следующем году у нас в Ижевске выйдет электромобиль e-Largus. Где-то в сентябре будет запущен седан бизнес-класса Lada Aura», — приводит агентство слова Громака на круглом столе в Совете Федерации.

Удлиненный седан Aura на основе Lada Vesta был показан в Сочи в июне 2023 года. Автомобиль оснащен мотором 1.8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией.

По словам вице-президента «АвтоВАЗа», в начале 2025 года завод планирует выпустить новую модель Lada Iskra, а к концу 2025 года — городской кроссовер на платформе Vesta.

До этого «АвтоВАЗ» представил спортивную Niva с мотором мощностью 150 л.с.

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