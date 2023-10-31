Московские власти назвали число электромобилей в городе к 2030 году

Парк электромобилей в Москве к 2030 году достигнет 315 тыс. машин, или 6,8% от парка легковых автомобилей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз московского Дептранса.

После достижения этого показателя планируется, что парк электрических машин начнет «самостоятельный активный рост». К этому времени на улицах Москвы, придомовых территориях и в гаражах планируется установить 12,6 тыс. мощных зарядных станций. Также планируется обязать застройщиков установить еще 5,5 тыс. зарядок для электрических машин на паркингах жилых домов. Соответствующие нормативы будут введены в градостроительные нормы.

В настоящее время в Москве эксплуатируется около 5 тыс. легковых машин на электротяге и действует 220 городских зарядных станций, сообщил на слушаниях в Мосгордуме замглавы Дептранса Москвы Алексей Митяев. По его словам, к 2025 году парк электромобилей в столице должен вырасти до 63,7 тыс. единиц, а к 2030 году — до 315 тыс. единиц.

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