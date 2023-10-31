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Женщину ранило глыбой льда, упавшей с фуры в Нижегородской области

В Нижегородской области кусок льда с крыши фуры влетел в салон Hyundai

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Телеграм-канал«Ni Mash»

На трассе в Нижегородской области кусок льда с крыши фуры попал в лобовое стекло встречного автомобиля, пострадала женщина-водитель. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, инцидент произошел на автодороге Киров — Нижний Новгород. Водитель ехала по трассе за рулем Hyundai Creta. На кадрах с видеорегистратора видно, что с одного из встречных большегрузов упал ком слежавшегося снега и льда, который попал в лобовое стекло кроссовера с водительской стороны. После этого женщина остановилась на обочине. Она получила многочисленные порезы от разбившегося стекла.

Пострадавшей оказал первую помощь водитель ехавшего за ней автомобиля. Он доставил женщину в больницу. На кадрах с последствиями инцидента виден кусок льда, лежащий на передней панели Creta за рулевым колесом. Салон машины засыпан осколками стекла.

Ранее в Сочи автомобиль Lada свалился с 20-метрового обрыва, пассажиров удалось спасти.

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