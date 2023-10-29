Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Движение по Крымскому мосту полностью возобновили

Движение транспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи восстановили

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи было возобновлено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Временные ограничения для проезда транспорта вводились в воскресенье, 29 октября.

Водителей со стороны Тамани просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани возобновлено», — говорится в публикации информационного центра.

Аналогичное ограничение сняли на проезд со стороны Керчи.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновлено», — пояснили в публикации канала.

До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто. Сообщение о приостановке движения было опубликовано в 8:50 по московскому времени 22 октября.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий