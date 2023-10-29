Движение по Крымскому мосту полностью возобновили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи было возобновлено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Временные ограничения для проезда транспорта вводились в воскресенье, 29 октября.

Водителей со стороны Тамани просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани возобновлено», — говорится в публикации информационного центра.

Аналогичное ограничение сняли на проезд со стороны Керчи.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновлено», — пояснили в публикации канала.

До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто. Сообщение о приостановке движения было опубликовано в 8:50 по московскому времени 22 октября.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.