Автоэксперт допустил, что китайские грузовики займут весь российский рынок

Не исключено, что грузовой сегмент российского авторынка почти целиком станет китайским. Об этом заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в ходе организованного «Ридусом» круглого стола «Китайские грузовики захватывают российский рынок. Хорошо это или плохо?». При этом, по его мнению, запрещать ввоз грузовиков из КНР не стоит, поскольку российские производители вряд ли смогут полностью покрыть весь потребительский спрос. Единственный выход — повышать конкурентоспособность отечественных машин, подчеркнул он.

«Что бы я сделал на месте государства? Шаг первый — инвентаризация всего автопрома: что у нас вообще осталось, что наши мощности могут осуществлять, как сборочные, так и производственные. Второй шаг — создание вот этого единого центра компетенций. Третий — построение внутри этого центра пошаговой концепции: что, когда, кто должен делать, куда вообще мы хотим с нашим автопромом дойти», — сказал Целиков.

Он добавил, что в России необходимо создавать полноценную индустрию автокомпонентов. По его словам, эта программа должна быть рассчитана на десятилетия вперед.

Иного мнения придерживается президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. По его словам, в ближайшие годы спрос на китайские грузовые автомобили в России будет снижаться.

«Автостат Инфо» сообщал, что в сентябре 2023 года в России было продано почти 13,6 тыс. грузовых машин, из них 8,6 тыс. (или 63,3%) пришлось на китайские марки. Самым продаваемым по итогам сентября стал Sitrak C7H (почти 1,7 тыс. поставленных на учет машин). На втором месте — FAW J6 (1 тыс. машин), на третьем — Foton Auman (712 автомобилей). За ними следуют Shacman SX331 и FAW J7.

Ранее стало известно, что китайские автомобильные марки удвоили число дилерских центров в России за год.