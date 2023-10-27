В Латвии хотят отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам

Сейм Латвии принял в первом чтении поправки, которые предусматривают запрет на пребывание в стране автомобилей с номерами России. Об этом сообщается на сайте парламента.

В поправках указано, что транспортные средства, которые зарегистрированы в России, будут конфискованы, если они не будут перерегистрированы в Латвии. Согласно законопроекту, транспортное средство нужно будет поставить на учет или вывезти с латвийской территории в течение трех месяцев.

Авторы соответствующего законопроекта отметили, что конфискованные автомобили планируется передать Украине. Кроме того, их владельцам будет грозить штраф.

2 октября сообщалось, что Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Известно по меньшей мере об одном подобном случае.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому въезд в Евросоюз из России на личной машине подпадает под санкции, поскольку может считаться формой импорта. Там также говорилось, что личные вещи россиян, вплоть до чемоданов и шампуней, также могут быть конфискованы при въезде по той же причине. Позже ЕК смягчила рекомендации и посоветовала таможенникам сосредоточиться на запрете на ввоз авто из РФ в ЕС.

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что запрет на въезд российских автомобилей в Европейский союз «не останется без ответа».

Ранее в Еврокомиссии ответили, что делать с конфискованными российскими автомобилями в Европе.