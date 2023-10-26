Сотни электробусов поступят в 12 крупных городов России

Более 300 электробусов поступят в регионы России до начала 2024 года. Новый общественный транспорт получат 12 городов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

По информации издания, 36 машин уже поступили в Волгоградскую, Курскую и Нижегородскую области. В ближайшие месяцы еще 286 электробусов появятся в Волгограде, Волгодонске, Краснодаре, Красноярске, Курске, Липецке, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Таганроге, Ярославле.

Для зарядки блоков питания электробусов соорудят 102 зарядные станции, на данный момент готовы 48. Проект предусматривает также поставку трамваев и постройку трамвайных путей.

Финансирование происходит за счет ассигнований федерального и региональных бюджетов, кредитов ВЭБ.РФ и частных инвестиций. Общий бюджет на реализацию планов по развитию электротранспорта насчитывает 256 млрд рублей.

До этого сообщалось, в Санкт-Петербурге начали строить первый на Северо-Западе страны парк для электробусов. Объект рассчитан на 400 машин, заряжать машины будут по ночам.

Ранее глава Москвы Собянин заявил о необходимости перехода на электромобили.