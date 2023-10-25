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Subaru обновила универсал Levorg Layback

На выставке в Токио представлен обновленный Subaru Levorg

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Subaru

На Japan Mobility Show в Токио состоялся публичный дебют обновленного универсала Subaru Levorg, сообщает Motor1.

На выставке автопроизводитель представил универсал Levorg Layback с увеличенным дорожным просветом в комплектации Limited EX. Еще один представленный на выставке экземпляр оснащен фирменными аксессуарами.

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Subaru

Защитная отделка на кузове универсала окрашена в основной цвет машины, решетка радиатора получила глянцевую отделку, а в нижнюю часть бампера интегрированы дополнительные фонари. Также автомобиль оснащен хромированными патрубками выхлопной системы.

По желанию заказчика защитную пластиковую отделку можно окрасить в черный цвет. От стандартного Levorg версия Layback также отличается увеличенным дорожным просветом.

Под капотом универсала — оппозитный мотор 1.8, работающий в паре с клиноцепным вариатором. Крутящий момент передается на все колеса посредством системы симметричного полного привода.

Ранее Mitsubishi показала в Токио концептуальный минивэн D:X в стиле Delica.

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