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В Испании нашли древний алфавит и рисунки жестоких битв исчезнувшей цивилизации

CSIC: на юге Испании обнаружили произведения искусства тартесской культуры

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csic.es

Испанские археологи из Барселонского университета нашли таблички с рисунками, относящимися к тартесской цивилизации бронзового века. Артефакт обнаружили в ходе раскопок в Касас-дель-Туруньуэло на юго-западе Пиренейского полуострова. Об этом говорится в сообщении на сайте Высшего совета по научным исследованиям (CSIC) Испании.

Тартесс был древней цивилизацией, обосновавшейся на Пиренейском полуострове примерно в VIII веке до нашей эры. Эта культура была известна сложной системой письменности. К IV веку до нашей эры тартессийцы загадочным образом исчезли.

По словам ученых, произведение искусства относится к VI-V векам до нашей эры. Оно представляет собой доску, на которой неизвестный автор вырезал алфавитную последовательность из 21 символа, относящихся к палеоиспанской письменности. На другой части доски была изображена сцена сражения трех воинов. Специалисты предположили, что художник делал на табличке наброски перед тем, как нанести эту сцену на другую поверхность.

Археологи отметили, что подобная реликвия позволит ученым больше узнать об одежде, оружии и головных уборах тартессийцев.

Ранее ученые раскопали на Крите древний лабиринт, использовавшийся для ритуальных пиров.

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