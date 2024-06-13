Супружескую пару ударило током в гидромассажной ванне

Семейная пара американцев пострадала от удара током в гидромассажной ванне на популярном курорте. Об этом сообщает CBC.

Инцидент произошел в отеле на северо-западе Мексики, на курорте Сонора, 43-летний мужчина находился в джакузи вместе со своей 35-летней супругой, когда их неожиданно ударило током.

Очевидцы пытались оказать первую помощь пострадавшим, женщину вытащили из воды и начали делать непрямой массажи сердца, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Мужа американки спасти не удалось. Расследованием обстоятельств произошедшего занимается окружная полиция и прокуратура, следователям предстоит выяснить, что стало причиной сбоя в работе электрооборудования гидромассажной ванны.

До этого сообщалось, что в Шахтах семиклассницу ударило током в душе на даче. 4-летняя школьница гостила на даче у подруги. Девочка пошла в душ на приусадебном участке, во время водных процедур ребенка ударило током, спасти ее не удалось. По предварительной информации, короткое замыкание произошло в водонагревателе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее пенсионерка наступила на оголенный провод в подъезде и получила удар током.