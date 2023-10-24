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В лимузине канцелярии президента Польши нашли датчик слежения

TVN24: датчик слежения нашли в лимузине канцелярии президента Польши

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Датчик слежения обнаружили в одном из лимузинов, принадлежащих канцелярии президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщил телеканал TVN24, ссылаясь на сотрудника президентской службы охраны.

По словам сотрудника, этот автомобиль мог ездить с датчиком несколько месяцев, он не раз включался в состав президентской автоколонны, в том числе в ходе поездок Дуды на Украину.

По информации телеканала, сам польский лидер не пользовался этим лимузином. Датчик нашли во время проверки всех машин канцелярии на наличие взрывоопасных предметов, говорится в сообщении TVN24.

Как уточняет это СМИ, в автоколонну главы польского государства обычно входят три автомобиля. В одном находится президент, в двух других — охрана.

До этого корреспондент Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS) по Центральной Европе Воутер Зварт назвал Анджея Дуду и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «дипломатическими бойцами» президента США Джо Байдена.

Ранее в Польше объяснили свой подход к Украине.

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