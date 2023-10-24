Пьяный отец посадил за руль BMW X6 11-летнего сына

В Сочи сотрудники ГИБДД остановили BMW X6, которым управлял 11-летний мальчик. Его отец ехал на месте пассажира. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция г. Сочи».

«При дальнейшей проверке выяснилось, что автомобилем BMW управлял 11-летний ребенок, которому передал управление 38-летний отец, сидевший рядом на пассажирском сиденье. Он пояснил, что не может самостоятельно управлять автомобилем, так как находится в состоянии алкогольного опьянения», — отмечается в сообщении ГИБДД.

В отношении автовладельца составлен протокол по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За передачу управления лицу, не имеющему водительских прав, предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей.

Кроме того, полицейские передали собранный административный материал в комиссию по делам несовершеннолетних и в школу, где учится малолетний водитель, для принятия профилактических мер. Автомобиль BMW X6 отправлен на спецстоянку на эвакуаторе.

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