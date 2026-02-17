Челябинские подростки избили пассажира в автобусе

В Челябинске группа подростков напала на взрослого в автобусе и избила его. Об этом сообщает 31tv.ru.

Инцидент произошел 16 февраля в автобусе, следовавшем по маршруту №71. Очевидцы сняли на видео фрагмент конфликта, произошедшего в салоне — школьники напали на взрослого.

Один из подростков удерживал пассажира, а другой наносил удары. В объектив камеры попало лишь окончание потасовки.

Избиение остановил водитель автобуса, вышедший в салон. На место не стали вызывать правоохранителей, испуганные пассажиры покинули автобус на ближайшей остановке.

До этого российские подростки жестоко избили девушку-инвалида и сняли это на видео. Кроме того, агрессоры высказывали идеи о том, чтобы сбросить пострадавшую в овраг, но передумали, заключив, что «она же все-таки человек».

Ранее челябинец воткнул нож в женщину на дороге, и это попало на видео.