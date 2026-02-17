Глава МИД Ирана рассказал о прошедших в Женеве переговорах с США

Арагчи: переговоры с США продолжатся, но дата новой встречи не определена

На американо-иранских переговорах в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи телеканалу Press TV.

Дипломат отметил, что стороны договорились продолжать контакты, но дата следующего раунда пока не определена.

Несколькими часами ранее в Женеве завершился второй раунд переговоров Ирана и США.

Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля в Омане. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

Ранее в США раскрыли, как Вашингтон хочет достичь сделки с Тегераном.