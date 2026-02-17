Двоих россиян депортировали из ОАЭ за мошенничество

Волк: двое россиян, похитивших более 209 млн рублей, депортированы из ОАЭ

Из Объединенных Арабских Эмиратов депортировали двоих россиян, похитивших 209 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в беседе с ТАСС.

По словам Волк, один из задержанных обвиняется в трех эпизодах мошенничества.

«Предварительно установлено, что он, занимая должность генерального директора коммерческой организации, похитил выделенные из муниципального бюджета денежные средства. Ущерб составил свыше 9,3 млн рублей», — сказала Волк.

Было возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2023 году его объявили в международный розыск, рассказала Волк. В феврале текущего года мужчину задержали в Эмиратах при содействии Интерпола.

Его сообщницу обвиняют в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере

По версии следствия, с 2019 по 2023 год группа проводила финансовые операции без лицензии. Они оказывали банковские услуги, переводили деньги по поручению физических и юридических лиц, занимались инкассацией и ведением банковских счетов.

Волк также поблагодарила Интерпол за содействие.

