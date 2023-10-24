Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Представлен гибридный Mercedes-AMG GLE 53

Mercedes-Benz показал гибридную версию кроссовера GLE от AMG

close
100%
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz представил кроссовер Mercedes-AMG GLE 53 с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Ее суммарная мощность составляет 544 л.с.

Бензиновый 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом был модернизирован, он получил прибавку мощности в 14 л.с., она достигла 449 л.с. При этом мотор обходится без дополнительного электрического компрессора, его задачи берет на себя тяговый электромотор.

close
100%
Mercedes-Benz

Бензиновая «шестерка» сочетается с 100-киловаттным электромотором и полным приводом. В стандартном исполнении кроссовер оснащается 21-дюймовыми колесными дисками и высокопроизводительными тормозами с 6-поршневыми суппортами. Автомобиль получил доработанную пневмоподвеску и новые задние амортизаторы. Среди оборудования — адаптивный дальний свет, выхлопная система AMG Performance, система контроля слепых зон и рулевое колесо от AMG.

Кроссовер способен преодолеть на электротяге 80-87 км в зависимости от версии. Базовая цена машины — €125,5 тыс. (₽12,6 млн).

Ранее Stellantis представил сразу 12 обновленных моделей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий