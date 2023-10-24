Представлен гибридный Mercedes-AMG GLE 53

Mercedes-Benz представил кроссовер Mercedes-AMG GLE 53 с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Ее суммарная мощность составляет 544 л.с.

Бензиновый 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом был модернизирован, он получил прибавку мощности в 14 л.с., она достигла 449 л.с. При этом мотор обходится без дополнительного электрического компрессора, его задачи берет на себя тяговый электромотор.

close 100% Mercedes-Benz

Бензиновая «шестерка» сочетается с 100-киловаттным электромотором и полным приводом. В стандартном исполнении кроссовер оснащается 21-дюймовыми колесными дисками и высокопроизводительными тормозами с 6-поршневыми суппортами. Автомобиль получил доработанную пневмоподвеску и новые задние амортизаторы. Среди оборудования — адаптивный дальний свет, выхлопная система AMG Performance, система контроля слепых зон и рулевое колесо от AMG.

Кроссовер способен преодолеть на электротяге 80-87 км в зависимости от версии. Базовая цена машины — €125,5 тыс. (₽12,6 млн).

Ранее Stellantis представил сразу 12 обновленных моделей.