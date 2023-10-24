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В Росстандарте объяснили необходимость квадратных номеров

Росстандарт объяснил необходимость квадратных номеров большим ассортиментом авто

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Виталий Аньков/РИА Новости

Изменения в ГОСТ, которые разрешают устанавливать квадратные номера спереди автомобилей, были сделаны в связи с обращениями граждан и организаций, а также появлением большого количества транспортных средств иностранного производства в рамках параллельного импорта. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

В Росстандарте пояснили, что утверждение какой-либо поправки к стандарту осуществляется на основании предложения и комплекта документов, представленных в ведомство профильным техническим комитетом по стандартизации. Подобный комплект был представлен в полном объеме, решение о необходимости указанной поправки было поддержано Росстандартом, необходимые изменения вступили в силу 18 октября, подчеркнули там.

Накануне сообщалось, что Росстандарт внес изменения в ГОСТ, которые разрешают автомобилистам устанавливать квадратные номера как сзади, так спереди машин.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.

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