Автовладелец набросился с палкой на мужчину, бегавшего по крышам машин

В Ростове-на-Дону автовладелец избил палкой мужчину, который прыгал по крышам припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел вечером в воскресенье во дворе одного из домов по проспекту Ленина. Неизвестный дебошир сначала сломал дверь подъезда, а затем взобрался на припаркованный автомобиль. На видеозаписи видно, что он, сделав несколько шагов на месте и промяв крышу, перепрыгнул на соседнюю машину, а потом вернулся обратно.

Шум от сработавших сигнализаций привлек внимание жильцов дома. Владелец одного из пострадавших автомобилей набросился на мужчину с палкой и избил его. Тот пытался убедить автомобилиста, что оказался на машине случайно и требовал вызвать полицейских. Полиция прибыла на место и доставила злоумышленника, смявшего автомобили, в отделение.

Ранее механик автосервиса устроил взрыв, просверлив установленный в машине газовый баллон.