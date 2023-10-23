Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автовладелец набросился с палкой на мужчину, бегавшего по крышам машин

В Ростове-на-Дону автовладелец избил палкой мужчину, который прыгал по машинам

В Ростове-на-Дону автовладелец избил палкой мужчину, который прыгал по крышам припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел вечером в воскресенье во дворе одного из домов по проспекту Ленина. Неизвестный дебошир сначала сломал дверь подъезда, а затем взобрался на припаркованный автомобиль. На видеозаписи видно, что он, сделав несколько шагов на месте и промяв крышу, перепрыгнул на соседнюю машину, а потом вернулся обратно.

Шум от сработавших сигнализаций привлек внимание жильцов дома. Владелец одного из пострадавших автомобилей набросился на мужчину с палкой и избил его. Тот пытался убедить автомобилиста, что оказался на машине случайно и требовал вызвать полицейских. Полиция прибыла на место и доставила злоумышленника, смявшего автомобили, в отделение.

Ранее механик автосервиса устроил взрыв, просверлив установленный в машине газовый баллон.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий