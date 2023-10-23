Руководители таксопарков назвали препятствия к переходу на электромобили

Широкому использованию электромобилей в такси мешают проблемы с количеством зарядных станций, дороговизна электрических машин и проблемы с их обслуживанием. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные опроса руководителей более 110 таксопарков.

Главной проблемой перехода на бизнес-модель «Электромобили в такси» более 43% респондентов назвали недостаточно развитую сеть зарядных станций. Высокую стоимость самих электромобилей упомянули 18% опрошенных, 14,4% — проблемы с сервисом машин такого типа, включая недостаток СТО и квалифицированных специалистов.

Малый запас хода электромобилей в качестве препятствия для их использования в такси назвали 9% руководителей таксопарков, 8,1% упомянули долгую зарядку электромобиля и отсутствие запчастей. Также руководители таксомоторных компаний пожаловались на неизвестный ресурс электрических машин, проблемы с их ликвидностью и дороговизну электроэнергии.

Ранее в Ленинградской области таксист пригрозил сжечь дом родственника пассажиров из-за поцарапанной двери машины.