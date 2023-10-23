Chery раскрыла подробности о новинке для России

В России до конца ноября начнутся продажи семиместных кроссоверов Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid. Автомобили поступят дилерам, которые прошли сертификацию на продажу и обслуживание машин с гибридной силовой установкой, говорится в сообщении китайской автокомпании, которое поступило «Газете.Ru».

От Tiggo 8 Pro e+ новинка отличается программным обеспечением, изменениями в салоне и расширенным перечнем оснащения. Автомобиль получил силовую установкой суммарной мощностью 235 л.с. Разгон до «сотни» занимает 7,5 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч. Максимальная дальность хода кроссовера составляет 1 тыс. км. При движении на электротяге автомобиль способен преодолеть до 80 км. Производитель допускает использование бензина АИ-92.

В список опций гибридного Tiggo 8 Pro входят 19-дюймовые диски, панорамная крыша с люком, система панорамного обзора 540°, передние сиденья с электрорегулировками, обогревом и вентиляцией, девять подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, 12-дюймовые экраны приборной панели и мультимедиа в едином блоке, аудиосистема с 10 динамиками, проекционный дисплей, ряд систем помощи водителю и прочие функции.

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