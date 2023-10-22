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На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Утром в этот же день движение транспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи было перекрыто на один час. Как уточнил агентству РИА Новости источник в Минтрансе Крыма, движение остановили в связи с ремонтными работами.

По состоянию на 16:01 в очереди со стороны Тамани находились 180 транспортных средств, ожидание составляло около часа. Со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра не было.

14 октября заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост был полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока, движение автомобилей открыто по всем четырем полосам.

Ранее в Тверской области фура с пропаном врезалась в дом.

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