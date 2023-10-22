Локомотив сошел с рельсов на Сахалине

Железнодорожный поезд сошел с рельсов в Томаринском районе Сахалинской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы регионального управления МЧС в
«Локомотив сошел с рельсов», — указывается в публикации.
Согласно данным ведомства, сход колесной пары локомотива случился в районе железнодорожной станции «Ильинское», на расписание поездов этот инцидент никак не повлиял.
Как уведомили в пресс-службе, жертв и пострадавших не оказалось.
В сентябре две секции грузового поезда сошли с рельсов на 1069-м километре Байкало-Амурской магистрали на севере Бурятии.
До этого в Якутии с рельсов сошли девять грузовых вагонов. Согласно сообщению МЧС Якутии, в результате инцидента было повреждено 200 метров железнодорожных шпал, рельсы при этом не пострадали.
Ранее в Башкирии тепловоз столкнулся с самосвалом и сошел с рельсов.