Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Локомотив сошел с рельсов на Сахалине

В Сахалинской области с рельсов сошел локомотив

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Железнодорожный поезд сошел с рельсов в Томаринском районе Сахалинской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы регионального управления МЧС в

«Локомотив сошел с рельсов», — указывается в публикации.

Согласно данным ведомства, сход колесной пары локомотива случился в районе железнодорожной станции «Ильинское», на расписание поездов этот инцидент никак не повлиял.

Как уведомили в пресс-службе, жертв и пострадавших не оказалось.

В сентябре две секции грузового поезда сошли с рельсов на 1069-м километре Байкало-Амурской магистрали на севере Бурятии.

До этого в Якутии с рельсов сошли девять грузовых вагонов. Согласно сообщению МЧС Якутии, в результате инцидента было повреждено 200 метров железнодорожных шпал, рельсы при этом не пострадали.

Ранее в Башкирии тепловоз столкнулся с самосвалом и сошел с рельсов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий