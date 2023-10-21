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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Российские туристы попали в ДТП в турецкой Анталье, пострадали 10 человек

В Турции 10 российских туристов пострадали в результате ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, туристы после приземления самолета в аэропорту Антальи сели в автобус, который должен был развести их по отелям Аланьи. Однако на трассе автобус врезался в машину, которая ехала впереди.

Отмечается, что пострадали 10 человек, среди которых есть дети. У одной женщины сломана рука, сейчас ее готовят к операции. Судя по видео, обе машины ехали в левом ряду. У автобуса сильно разбита передняя часть со стороны водителя. По дороге разбросаны обломки бамперов и осколки стекол.

До этого в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Mercedes-Benz S-Klasse в ходе дорожного конфликта проколол шины автомобиля Honda Civic, за рулем которого была женщина. После этого мужчина предложил женщине продолжить движение. Позже мужчину задержали сотрудники полиции. Им оказался местный житель. Составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство».

Ранее сообщалось, что двое мужчин избили третьего из-за Toyota Camry, припаркованной на газоне.

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