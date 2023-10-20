В ЦОДД призвали москвичей сменить шины на зимние

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) рекомендовал жителям города установить зимние шины на свои автомобили в связи с возможным похолоданием в конце недели. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

«Наш дорожный патруль ЦОДД уже начал замену резины на автомобилях по сезону. Экипажи совместно с Ситуационным центром слаженно работают 24/7 и готовы всегда прийти на помощь водителям», — отметил заммэра Москвы и глава московского Дептранса Максим Ликсутов.

Он призвал автомобилистов подготовить свои машины к зимнему сезону заранее. Водителям, которые не успели переобуть автомобили, рекомендуется пользоваться общественным транспортом во избежание ДТП. Также московских автомобилистов призвали быть особенно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Также в ЦОДД дополнительно рекомендовали водителям воздержаться от поездок на автомобилей с летними шинами в пятницу и субботу из-за ухудшающейся погоды.

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