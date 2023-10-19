В Китае начались продажи обновленного седана Tesla Model 3. Клиенты получат первые машины в конце октября. Об этом сообщает carnewschina.com.

У рестайлингового автомобиля передняя часть кузова полностью новая, включая фары, крылья, капот и бампер. Сзади появились С-образные фонари, а вместо эмблемы теперь просто название марки. Длина седана составляет 4720 мм.

В салоне появился дополнительный экран. Его установили сзади специально для пассажиров второго ряда. На передней панели и дверях появились мягкие вставки и элементы контурной подсветки. Улучшена шумоизоляция.

Модель начального уровня теперь может проехать без подзарядки до 606 км. Более мощная версия — до 713 км.

В Китае цены на обновленный седан Tesla Model 3 начинаются от 260 тыс. юаней (около 3,4 млн рублей по текущему курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что завод «Автотор» может начать выпуск автомобилей Jetour.