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«Яндекс Карты» начали показывать стоимость проезда по платной дороге

«Яндекс Карты» начали показывать стоимость проезда по участкам платной дороги

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Depositphotos

В приложении «Яндекс Карты» теперь можно просмотреть цены на проезд по платной дороге. Об этом сообщает пресс-служба сервиса, передает РИА Новости.

Такая функция позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, если это возможно, отметили в сервисе. Функция уже имеется в новой версии приложения на iOS и Android.

При этом отмечается, что цены будут показаны не для всей трассы, а только для того участка, по которому водитель хочет проехать. Для гибких тарифов учитывается и время прибытия.

Например, если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать только вечером, «Яндекс Карты» покажут стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа.

В сентябре сообщалось, что команда Яндекса до конца года планирует запустить сверхподробные карты дорог Москвы с детализированной разметкой и объемными развязками. После того, как новинку внедрят в трех мегаполисах страны — Москве, Санкт-Петербурге и Уфе, — новые карты заработают и в других городах России.

Ранее стало известно, что для стройки трассы «Джубга — Сочи» могут привлечь китайские компании.

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