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Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в апреле – сентябре вырос на 27,1%

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Виталий Аньков/РИА Новости

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в апреле – сентябре 2023 года увеличился на 27,1%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов Японии.

При этом по данным за сентябрь, после введения санкций на экспорт в Россию электромобилей и машин с объемом двигателя более 1,9 литра экспорт этого вида товаров сократился на 51,8%.

Запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин вступил в силу в Японии 9 августа. Решение об ограничениях было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Под ограничения попали как новые автомобили, так и машины с пробегом, а также шины для грузовиков, автокресла, автозамки и прочее.

Цены на подержанные автомобили в Японии в августе продолжили снижение на фоне ужесточения правил экспорта машин в РФ. Средняя стоимость на аукционах составила 1 млн иен, опустившись на 6,9% в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что стоимость японских машин в РФ из-за санкций выросла на 4-13%.

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