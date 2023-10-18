Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Citroen представил новое поколение хетчбэка C3

Продажи нового Citroen C3 на европейском рынке начнутся в 2024 году

close
100%
Citroën

Citroen представил новое, четвертое по счету поколение хетчбэка C3. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во четвертом поколении С3 построен на модульной платформе CMP. Длина автомобиля — 4000 мм, колесная база — 2540 мм. Багажник увеличился до 310 л. В компании заявили, что салон стал заметно больше: пространства прибавилось как над головами пассажиров, так и в районе локтей и коленей. Передняя панель теперь состоит из трех уровней. Диагональ центрального дисплея составляет 10,5 дюйма. Селектор режимов трансмиссии находится на центральном тоннеле, а не на рулевой колонке, как, например, у нового Peugeot 3008.

Первым на европейский рынок выйдет электрическая версия Citroen e-C3. Ее мощность составит 113 л.с. Автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 11 с., а максимальная скорость составит 135 км/ч. Запас хода — 320 км. В 2025 году гамму дополнит более простая версия с уменьшенной батареей и дальностью хода не более 200 км. Кроме того, появятся две бензиновые модификации с мотором 1,2 л и мощностью 100 л.с. Продажи новинки начнутся во втором полугодии 2024 года.

Ранее сообщалось, что первый кроссовер Aito M9 сошел с конвейера в Китае.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий