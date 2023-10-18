Citroen представил новое поколение хетчбэка C3

Citroen представил новое, четвертое по счету поколение хетчбэка C3. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во четвертом поколении С3 построен на модульной платформе CMP. Длина автомобиля — 4000 мм, колесная база — 2540 мм. Багажник увеличился до 310 л. В компании заявили, что салон стал заметно больше: пространства прибавилось как над головами пассажиров, так и в районе локтей и коленей. Передняя панель теперь состоит из трех уровней. Диагональ центрального дисплея составляет 10,5 дюйма. Селектор режимов трансмиссии находится на центральном тоннеле, а не на рулевой колонке, как, например, у нового Peugeot 3008.

Первым на европейский рынок выйдет электрическая версия Citroen e-C3. Ее мощность составит 113 л.с. Автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 11 с., а максимальная скорость составит 135 км/ч. Запас хода — 320 км. В 2025 году гамму дополнит более простая версия с уменьшенной батареей и дальностью хода не более 200 км. Кроме того, появятся две бензиновые модификации с мотором 1,2 л и мощностью 100 л.с. Продажи новинки начнутся во втором полугодии 2024 года.

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