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Российским водителям рассказали, когда менять летние шины на зимние

«Российская газета»: менять шины на зимние следует при температуре ниже +5°C

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Зимние шины вместо летних можно устанавливать на автомобиль когда среднесуточная температура составляет ниже +5°C. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александра Пархомчука.

«Как только среднесуточная температура будет ниже +5°C, то нужно задумываться о смене шин на зимние. Осенью фрикционные (нешипованные) шины можно устанавливать раньше шипованных. Установив фрикционные шины, вы уже можете не волноваться из-за изменчивости дорожных условий. Они также подходят для использования весной, когда температура меняется неожиданно быстро», — пояснил эксперт.

Когда стоит вопрос о выборе шипованных или фрикционных зимних шин, то нужно, учитывать условия и местность, где водитель будет ездить. Если зимой автомобиль не выезжает за город, то следует выбирать фрикционные шины. В случае, если машина ездит по трассам, то выбрать надо шипованные покрышки, отметил Пархомчук.

До этого стало известно, что в России средняя стоимость автомобильной шины с начала осени увеличилась на 8% и составила 6 тыс. рублей за штуку. В Москве показатели еще выше: одна шина оказалась на 12% дороже и стала стоить более 6,3 тыс. рублей. Рост спроса на зимние шины начался летом. Это связано с инфляционными ожиданиями покупателей, а также ростом продаж новых автомобилей.

До этого, директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко заявил, что автолюбителям не стоит экономить на подготовке машины к эксплуатации в осенне-зимний период, чтобы в будущем не иметь еще больших расходов на ремонт.

Ранее эксперт Хайцеэр назвал три способа обмана автовладельцев шиномонтажниками.

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