Трое краснодарцев избили гаишников на дороге

В Краснодаре трое мужчин напали на сотрудников ГИБДД, суд назначил задержанным по полгода лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю, которое опубликовало запись происшествия.

В ночь на 29 июля сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-21074», который остановился на проезжей части. У 22-летнего водителя легковушки прав при себе не оказалось. После приглашения в отдел мужчина накинулся на гаишника, а 19-летний пассажир и его знакомый начали драку с двумя другими полицейскими, прибывшими на помощь старшему инспектору.

Двух нападавших удалось задержать, их признали виновными в применении насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Третий фигурант сбежал и сейчас находится в розыске.

Ранее в Томске женщина с битой напала на водителя.