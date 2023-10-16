Путин обратился к российским дорожникам с благодарностью за вклад в экономику

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии открытия объектов строительства дорог в российских регионах, сообщает официальный Telegram-канал «Кремль. Новости».

Путин отметил дорожное хозяйство как одну из наиболее значимых отраслей российской экономики, а российские дорожники показывают отличные результаты, обеспечивая высокий темп развития дорожной системы страны.

«Так, по итогам 2022 года удалось досрочно выполнить ранее установленные показатели — довести до нормативного состояния 50 процентов региональных дорог. И в нынешнем году дорожное строительство идет в хорошем темпе: уже построено и отремонтировано более десяти тысяч километров дорог», — заявил Путин в видеообращении.

В 2023 году в Донецкой народной республике, Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях будут введены в эксплуатацию новые объекты транспортной инфраструктуры, также на уже построенных дорогах завершается капитальный ремонт.

До этого Крымский мост полностью восстановили после теракта.

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