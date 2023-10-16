На «АвтоВАЗе» возникла нехватка комплектующих для Lada Vesta

«АвтоВАЗ» не может выйти на полную мощность производства автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти из-за дефицита комплектующих. Об этом рассказали инсайдеры из сообщества Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

На этой неделе линия сборки автомобилей Lada Vesta будет работать в одну дневную смену продолжительностью восемь часов. По информации инсайдеров, сборку Vesta не могут возобновить в две смены из-за дефицита комплектующих. Линия по сборке Granta будет работать в две смены по восемь часов, а по сборке Niva — в одну восьмичасовую смену.

При этом, по данным Avtograd news, автомобили Granta уже третий день сходят с конвейера в некомплектном состоянии без подушек безопасности, автомобили складируются на территории автозавода. Для внедорожников Niva тоже не хватает определенных деталей.

В июле этого года глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что «АвтоВАЗ» отгружает дилерам разукомплектованные автомобили Lada, причем доля таких машин доходит до 60-70%. Позже глава «АвтоВАЗа» объяснил, что машины без ряда деталей могут временно находиться на складе предприятия или дилера, затем их доукомплектовывают и передают клиентам.

Ранее стало известно, что Lada Vesta получит версию Sport с более мощным мотором.