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Стала известна стоимость самой дорогой версии лифтбэка «Москвич 6»

Топовая версия лифтбэка «Москвич 6» будет стоить 3 млн рублей

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Правительство Москвы

Завод «Москвич» представил топовую версию лифтбэка «Москвич 6». Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Стоимость автомобиля составит 2,98 млн рублей.

Топовая версия лифтбэка «Москвич 6» получила роботизированную коробку передач 7 DCT вместо вариатора и турбомотор объемом 1.5 л., который форсирован с 134 л.с. до 174 л.с.

Автомобиль предлагается только в комплектации «Бизнес». В нее входят цифровая приборная панель с цветным семидюймовым дисплеем, двухзонный климат-контроль, электроприводы кресла водителя, система кругового обзора, электролюк.

Автомобили «Москвич 6» уже стали поступать к дилерам. Продажи новинки стартуют до конца месяца. Базовая версия стоит минимум 2,63 млн рублей без учета скидки за сдачу старого автомобиля в «трейд-ин». В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные диски, руль с кожаной обивкой, парктроник, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, светодиодные фары. Каждая фара состоит из 142 светодиодов и 5 линз.

Ранее сообщалось, что «Москвич» объявил о начале самостоятельной сварки кузовов автомобилей.

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