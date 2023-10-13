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Гаишник задержал гулявшего с гранатой мужчину

В Башкирии сотрудник ГИБДД задержал у военкомата мужчину с гранатой

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Телеграм-канал «Mash»

Сотрудник ГИБДД задержал мужчину с гранатой около военкомата в городе Ишимбай Республики Башкортостан. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, подозрительный мужчина шел вдоль здания военкомата с подозрительным предметом в руке. Его заметил сотрудник ГИБДД. Полицейский догнал подозреваемого, направил на него табельное оружие и потребовал показать, что в руках. Это была учебно-имитационная граната РГД-5. Кроме того, у мужчины нашли 15 шумовых патронов и сигнальный пистолет.

Мужчину доставили в участок. Полицейские выяснили, что злоумышленника зовут Фаиль Усманов, он работает слесарем на местном заводе. Мужчина уже был судим за сопротивление полиции и лежал в психиатрической больнице.

До этого в Подмосковье пьяный водитель Mitsubishi Eclipse устроил массовую аварию на парковке жилого комплекса. Он повредил 10 стоящих автомобилей, а затем на большой скорости врезался в фонарный столб. Водителя задержали полицейские.

Ранее столб упал на остановку общественного транспорта из-за сильного ветра.

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