Гаишник задержал гулявшего с гранатой мужчину

Сотрудник ГИБДД задержал мужчину с гранатой около военкомата в городе Ишимбай Республики Башкортостан. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, подозрительный мужчина шел вдоль здания военкомата с подозрительным предметом в руке. Его заметил сотрудник ГИБДД. Полицейский догнал подозреваемого, направил на него табельное оружие и потребовал показать, что в руках. Это была учебно-имитационная граната РГД-5. Кроме того, у мужчины нашли 15 шумовых патронов и сигнальный пистолет.

Мужчину доставили в участок. Полицейские выяснили, что злоумышленника зовут Фаиль Усманов, он работает слесарем на местном заводе. Мужчина уже был судим за сопротивление полиции и лежал в психиатрической больнице.

До этого в Подмосковье пьяный водитель Mitsubishi Eclipse устроил массовую аварию на парковке жилого комплекса. Он повредил 10 стоящих автомобилей, а затем на большой скорости врезался в фонарный столб. Водителя задержали полицейские.

Ранее столб упал на остановку общественного транспорта из-за сильного ветра.