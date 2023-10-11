Стало известно, какие новинки Exeed привезет в Россию в 2024 году

Принадлежащий компании Chery бренд Exeed в 2024 году начнет продажи в России гибридной версии одной из своих моделей, а также выведет на наш рынок электромобили Exlantix. Об этом сообщает «Российская газета».

«У нас много планов на 2024 год. В первом квартале собираемся вывести на рынок гибрид, а также запустить электрическую линейку Exlantix, которая начнется с седана», — сообщили изданию в пресс-службе бренда.

О том, какая именно модель Exeed получит гибридный привод, в компании не уточнили. В настоящее время Exeed выпускает три модели с подзаряжаемой гибридной силовой установкой (PHEV). Это кроссоверы RX CD-M, VX REEV, а также компактный кроссовер LX, снабженный гибридной системой ET-i.

Под брендом Exlantix выпускается электрический седан E03, который доступен в трех вариантах мощности — 252, 313 и 480 л.с. Заявленный запас хода — до 700 км.

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