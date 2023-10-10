Гаишники ранили подростка во время погони со стрельбой

В Белгородской области сотрудники ГИБДД открыли огонь и ранили водителя легковушки, который пытался скрыться. Об этом сообщили в областном главке МВД.

На улице Революционной патруль ДПС заметил ВАЗ-2107, водитель которого нарушил правила обгона, после чего проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться. Нарушитель игнорировал требование инспекторов об остановке, а в районе села Сергиевка Губкинского городского округа попытался сбить полицейских, которые расставили на дороге конусы.

Сотрудники ДПС открыли стрельбу по колесам, в результате чего нарушитель получил ранение и остановил машину. За рулем оказался 18-летний житель Чернянского района, полицейские оказали ему первую помощь, после чего юношу госпитализировали. Выяснилось, что ранее лихача уже привлекали к ответственности за езду без прав и невыполнение требования об остановке. У водителя взяли кровь на исследование. В салоне ВАЗа также находился 17-летний молодой человек, он не пострадал.

Водителя может получить наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, а также выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения.

Ранее суд отказался восстановить в должности полицейского, уволенного после скандала с Анет Сай.