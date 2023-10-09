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ЦОДД призвал автомобилистов не выезжать в город на летних шинах

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на авто с летними шинами 10 октября

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Жителям российской столицы порекомендовали отказаться от поездок на автомобилях на летних шинах. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Синоптики прогнозируют снег и гололедицу — рекомендуем завтра утром не выезжать на летней резине. В городе местами идет снег с дождем. Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Если еще не поменяли резину, советуем завтра воспользоваться городским транспортом для поездок», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали автомобилистов быть внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Отмечается, что манера вождения в холодное время года отличается от летнего периода — тормозной путь существенно увеличивается.

До этого стало известно, что китайские и отечественные бренды шин практически полностью заменили автомобильные покрышки ушедших западных марок в России. Среди наиболее популярных брендов из Китая – Viatti, Sailun, Triangle, Hifly. Среди отечественных брендов наиболее распространенными являются шины марок Amtel, Cordiant и Kama, указал эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость зимних шин в ближайшие один-два месяца вырастет на 7–10%.

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