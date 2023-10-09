Автодилеры спрогнозировали падение продаж новых автомобилей в России

Автодилеры прогнозируют падение продаж новых легковых автомобилей в России в IV квартале 2023 года на 5–10% относительно результатов III квартала. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«В IV квартале не стоит ожидать радужных прогнозов по авторынку. Это связано с тремя главными причинами: повышение утилизационного сбора, повышение ставки ЦБ и плюс само ослабление рубля. Оптимистичный прогноз: авторынок останется на уровне III квартала, а реалистичный — падение примерно на 5-6%, может быть, даже на 10%», — заявили в ассоциации.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее в РОАД заявили, что по итогам 2023 года в России будет продано 950 тыс. новых легковых автомобилей.