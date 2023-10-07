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Автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Токио

В центре Токио машина врезалась в толпу пешеходов, семеро пострадали

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Kyodo/Reuters

Семь пешеходов пострадали в результате ДТП возле знаменитого перекрестка в Токио в районе Сибуя. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошел около 19:30 по местному времени (13:30 по Москве). В пешеходов врезался автомобиль, за рулем которого находился молодой человек в возрасте около 20 лет. Не менее семи человек получили незначительные травмы.

Полицейские задержали водителя. По словам молодого человека, он не справился с управлением. На снимках с места аварии видно, что попавший в ДТП автомобиль с вмятиной на левом переднем крыле оснащен модифицированной подвеской.

Ранее в Башкирии гаишник напал на следователя у здания СК из-за девушки.

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