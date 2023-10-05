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В Госдуме рассказали, как реагировать на чужие «письма счастья» ГИБДД

Депутат Бабашов: водителям нельзя игнорировать штрафы ГИБДД, даже если они чужие

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов рассказал, что делать автомобилистам, получившим чужой штраф ГИБДД. В разговоре с «Газетой.Ru» Бабашов подчеркнул, что игнорировать такой штраф нельзя, необходимо решать проблему через компетентные орган.

«Подобные случаи в практике известны. В СМИ иногда попадают даже комичные случаи, когда штрафы приходили людям, которые давно уже продали свой автомобиль. Несмотря на комичность, это все-таки проблема для получателя такого «письма счастья». В большинстве случаев, это происходит из- за технических ошибок. Решаются такие вопросы достаточно просто – необходимо направить заявление в тот орган, из которого пришел штраф», — объяснил депутат.

Бабашов добавил, что иногда чужие штрафы могут указывать на мошенничество.

«Конечно, могут встречаться и более тяжелые случаи, к примеру, мошенники, которые используют подложные регистрационные знаки. В этом случае первый шаг такой же – заявление, но в последствии дело может дойти и до суда», — заключил он.

Ранее в Госдуме рассказали о старом советском методе, которым пользуются опытные садоводы.

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