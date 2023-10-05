Путин поручил завершить строительство трассы в обход Кемерово

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить завершение строительства автотрассы в обход Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

«Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Кемеровской области — Кузбасса обеспечить не позднее 2024 года завершение строительства автомобильной дороги Северо-Западный обход г. Кемерово», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доклады о строительстве трассы должны быть сделаны до 15 апреля и 15 декабря 2024 года.

До этого стало известно, что порядка 500 млрд рублей потребуется до 2030 года на расширение и увеличение пропускной способности транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. В частности, на сегодняшний день продолжается строительство участка протяженностью 300 км от Башкирии до Пермского края и Екатеринбурга. В следующем году начнется строительство участка дороги в обход Кемерово.

Ранее президент России Владимир Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей.