Еврокомиссия пригрозила введением пошлин на электрокары из Китая

Еврокомиссия (ЕК) введет специальные пошлины на китайские электромобили, если выявит нелегальные государственные субсидии при их производстве. Об этом заявил представитель ЕК Олоф Гилл, передает ТАСС.

Еврокомиссия запустила расследование импорта электрических автомобилей из Китая. В ЕК изучат, получают ли производители машин из КНР нелегальные субсидии и могут ли эти субсидии нанести урон европейским производителям электрокаров. По словам Гилла, расследование может занять до 13 месяцев, однако временные таможенные пошлины могут быть введены уже через девять месяцев.

«Если оба этих предположения подтвердятся, расследование изучит последствия и влияние субсидий на импортеров, производителей и пользователей. На основании выводов расследования Еврокомиссия примет решение о введении специальных пошлин на китайские электромобили, если сочтет, что это в интересах ЕС», — сказал Гилл.

В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что глобальные рынки заполнены дешевыми китайскими электромобилями, цены на которые искусственно установлены на низком уровне благодаря госсубсидиям. Власти Китая в ответ предупредили, что расследование в отношении китайских электромобилей может навредить отношениям сторон.

Ранее стало известно, сколько китайских автокомпаний работает в России.