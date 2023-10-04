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В системе регистрации авто в ГИБДД произошел крупный сбой

Baza: в России произошел технический сбой системы регистрации транспорта в ГИБДД

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Телеграм канал «Baza»

В России произошел серьезный сбой в системе регистрации транспорта в Госавтоинспекции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отечественная система ФИС ГИБДД, которую используют для постановки транспортных средств на учет, регулярно виснет и останавливает всю работу, а последний крупный сбой произошел вчера, 3 октября. По данным канала, проблему еще не устранили.

В межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) ГИБДД собираются очереди. Во вторник система не работала с 10 часов утра до 18 вечера. Автомобилисты, планировавшие зарегистрировать транспортные средства, перенесли посещение МРЭО на среду, но база ГИБДД вновь дала сбой. Отмечается, что систему пытаются починить, но только в рабочие часы (с 9 до 18), поэтому гражданам, собравшимся в МРЭО, стоит выделить побольше времени.

В ГИБДД подтвердили проблему с системой для постановки машин на учет, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее эксперты рассказали, что будет с ценами на автомобили в России до конца года.

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