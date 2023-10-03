Ближе к сезону в России подорожают зимние шины

Стоимость зимних шин в ближайшие один-два месяца вырастет на 7–10%. О таком изменении цен «Газете.Ru» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По словам эксперта, подорожание покрышек связано с ростом сезонного спроса и затратами на доставку.

«В целом, ожидается сезонная корректировка в некоторых сегментах, и на определенные редкие модели, которые приходится везти из-за рубежа. По моим прогнозам, продавцы повысят цены от 7 до 10%», — ожидает Кадаков.

По его мнению, значительного роста цен на зимние шины в ближайшее время не будет, несмотря на то, что многие иностранные производители покинули российский рынок.

Дефицита шин, который может резко повлиять на их стоимость, в России нет. Сменившие иностранных собственников шинные заводы в РФ, продолжают работать, они выпустили большое количество покрышек, которые хранятся на складах.

Ранее стало известно, насколько вырастут цены за ремонт автомобиля.