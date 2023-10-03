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Появилось изображение нового кроссовера Renault

Renault показала, как будет выглядеть новый кроссовер Kardian

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Renault

Совершенно новый кроссовер Renault Kardian будет представлен в Рио-де-Жанейро 25 октября этого года. Об этом сообщает пресс-служба бренда Renault.

Отмечается, что автомобиль ориентирован, в первую очередь, на рынки Южной Америки. Renault Kardian станет первой моделью французской марки за пределами Европы с новым фирменным оформлением передней части и логотипом Nouvel'R на решетке радиатора.

Длина кроссовера составит 4150 мм. Технические характеристики модели будут обнародованы во время премьеры. Пока же Renault распространила изображение автомобиля. О том, когда начнутся продажи новинки, не сообщается.

До этого стало известно, что на автомобильном заводе AGR в Калуге начнется сборка китайских автомобилей Chery. Представители завода подписали контракт на выпуск 120 кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max. На предприятии наладят крупноузловую («отверточную») сборку машин. Первые автомобили Chery калужской сборки появятся в конце декабря.

Ранее компания Geely раскрыла цены на новый Coolray в России.

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