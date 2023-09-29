Мужчин, атаковавших с ножами водителя на дороге, отправили в СИЗО

Суд в Москве поместил под стражу на два месяца двух мужчин, которые на шоссе Энтузиастов заблокировали автомобиль и угрожали водителю и пассажирке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

Двум фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц. Статьей 213 Уголовного кодекса РФ за такое деяние предусмотрено наказание от штрафа в 500 тыс. рублей до лишения свободы на срок до семи лет. Третьему участнику конфликта удалось скрыться.

«Злоумышленники, выйдя на проезжую часть, высказывали угрозы в адрес супругов, пытались открыть дверь и нанести телесные повреждения», — отмечается в сообщении ведомства.

Инцидент произошел поздно вечером 27 сентября на шоссе Энтузиастов. Водителю белого Hyundai Solaris не понравилось, как перестроился водитель другой машины. После этого он перегородил дорогу этому автомобилю. Водитель и пассажиры Solaris направились к остановленной машине, предположительно, с ножами.

Ранее в Тюмени жильцы дома ополчились на соседа, который припарковал во дворе военный броневик.